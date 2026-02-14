Fiori o legni? Il dilemma olfattivo dei nuovi profumi di nicchia

Nel 2026, i profumi di nicchia stanno conquistando il mercato, spinti dalla crescente domanda di fragranze uniche e distintive. La profumeria artistica, una volta appannaggio di pochi esperti, ora vede un pubblico sempre più vasto interessato a scoprire note di fiori e legni. Le aziende del settore lanciano nuove creazioni che combinano ingredienti rari e tecniche innovative, attirando anche i consumatori più giovani.

La profumeria artistica non è più un fenomeno per pochi e riservato agli appassionati: oggi i nuovi profumi di nicchia 2026 dettano il ritmo e le tendenze del settore fragranze a livello globale. Basti pensare al boom dei profumi arabi che, un tempo di nicchia e molto costosi, con marchi come Amouage e The Spirit of Dubai, oggi si sono trasformati in un vero fenomeno masstige con brand decisamente più accessibili da Lattafa ad Armaf. Oppure al trend dei profumi coreani, il cui successo li ha fatti entrare in poco tempo nel mirino delle multinazionali – vedi l'investimento di L'Oréal in Borntostandout -.