Un’orchestra sinfonica e sociale Si reclutano giovani dai 9 ai 19 anni

L’Associazione Culturale Orchestra Giovanile Bresciana lancia BSBS25 Brescia Sinfonica Brescia Sociale, un progetto musicale dedicato a giovani dai 9 ai 19 anni. L’obiettivo è creare un’orchestra sinfonica che favorisca il coinvolgimento sociale e culturale, contrastando la dispersione scolastica e l’iper-connessione. Un’esperienza educativa e artistica che promuove inclusione, crescita personale e valorizzazione del talento giovanile nel territorio di Brescia.

Un'orchestra contro dispersione scolastica e iper-connessione. L'associazione culturale Orchestra Giovanile Bresciana promuove la nascita di BSBS25 Brescia Sinfonica Brescia Sociale, una nuova orchestra pensata per ragazzi e ragazze dai 9 ai 19 anni. Il progetto, in collaborazione con il Comune di Brescia, è un'opportunità pensata per tanti neomusicisti che, con la fine della scuola media, non proseguono la pratica del proprio strumento, rinunciando all'esperienza musicale e alla possibilità di suonare in orchestra, occasione di condivisione sociale e di crescita personale. Oggi ed il 28 gennaio, i ragazzi e le ragazze interessate potranno partecipare a due prove gratuite, alle 17, nel salone Savoldi di piazzale Repubblica 1 (iscrizione obbligatoria al link https:bit.

