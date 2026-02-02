Palermo C5 quarta vittoria consecutiva | i rosanero stendono 12-9 il Giudecca

Il Palermo C5 conquista la quarta vittoria di fila battendo il Giudecca 12-9 nella partita di ieri alla Palestra Calvino Amico di Trapani. I rosanero sono partiti forte e sono riusciti a mantenere il vantaggio fino alla fine, nonostante gli avversari abbiano provato a riaprire il match negli ultimi minuti. Con questa vittoria, il Palermo si avvicina sempre di più alla zona alta della classifica del girone A di Serie C1.

Nella diciannovesima giornata del girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a5 espugna la Palestra Calvino Amico di Trapani imponendosi, con un roboante 12-9, sul Giudecca Futsal. A firmare il successo per la compagine rosanero la tripletta di Giannola, le doppiette di Ciolino, Miranda e Russo e le reti di capitan Marretta, Biondo e Saviano. Prima frazione di gioco scoppiettante come testimoniano le dodici reti (sei per parte) siglate dalle due squadre. Ad aprire le danze del match saranno i padroni di casa che trovano il vantaggio con Serrano, talento sudamericano della compagine trapanese. Il Palermo Calcio a5 risponde con il pareggio di Saviano.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Palermo C5 Palermo C5, la tripletta di Davì stende l'Isola c5: finisce 3-2 per i rosanero Il Palermo C5 sale sull’ottovolante: i rosanero travolgono 8-2 il Palermo Futsal Nel corso della sedicesima giornata del girone A di Serie C1, il Palermo C5 ha ottenuto una vittoria significativa contro il Palermo Futsal, con il punteggio di 8-2. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. SEMIFINALE COPPA ITALIA SERIE C1 - F4- PALERMO C5 vs DON BOSCO BONIFATO - 6-3 d.t.s -HIGHLIGHTS Ultime notizie su Palermo C5 Argomenti discussi: Calcio a 5 Serie C Femminile Sicilia, il big match del Tocha Stadium va al Palermo C5 decide il gol di Di Simone all' ultimo respiro; Il Pernumia C5 soffre ma torna alla vittoria: Baraldo e Nicolazzi firmano il 2-1 al Moniego C5; Il Palermo C5 non sbaglia il big match. Accantonato il Pioppo Futsal, terza vittoria consecutiva per i rosanero.; Cuore e grinta non bastano al Pioppo Futsal al Don Bosco termina 8-4 per il Palermo C5. Palermo C5, quarta vittoria consecutiva: i rosanero stendono 12-9 il GiudeccaNella diciannovesima giornata del girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a5 espugna la Palestra Calvino Amico di Trapani imponendosi, con un roboante 12-9, sul Giudecca Futsal. A firmare il successo ... ilovepalermocalcio.com Palermo C5, l’uragano Giannola travolge il Pioppo: i rosa vincono 8-4Nella diciottesima giornata del girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a5, tra le mura amiche del Pala Don Bosco, si impone con pirotecnico 8-4 sul Pioppo Futsal. A firmare il successo per la ... livesicilia.it Elaborate quattro opzioni progettuali, il Palermo spinge per la quarta: riqualificazione integrale dell’area, modernizzazione dell'impianto a standard europei, nuovo landmark architettonico ispirato alla storia palermitana, spazi per tifosi, piazze, fan zone, funzio - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.