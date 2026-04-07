Il Comune di Muggiò ha annunciato di aver completato i lavori di riqualificazione di Palazzo Isimbardi, un edificio storico che ora si presenta rinnovato e pronto per essere utilizzato. La conclusione dei lavori permette di valorizzare finalmente l’immobile, che per anni è stato oggetto di interventi e attese da parte delle autorità locali. L’amministrazione ha deciso di accelerare le procedure per avviare subito le attività previste all’interno del palazzo.

Potrebbe rappresentare la realizzazione di un sogno atteso da anni: il completamento e la piena valorizzazione di Palazzo Isimbardi da parte del Comune di Muggiò. Un’ipotesi che, sebbene ancora nelle sue fasi preliminari, ha già compiuto un primo passo concreto e significativo. "Tutto è iniziato circa un mese fa - spiega il sindaco Michele Messina - quando è emersa la possibilità che la proprietà della porzione di immobile oggi occupata dalla storica pasticceria Mariani fosse disponibile alla vendita". Da lì, incontri ravvicinati tra l’amministrazione comunale e il proprietario hanno permesso di accelerare un dialogo che in breve tempo ha portato a un risultato formale: una manifestazione di disponibilità alla vendita indirizzata al Comune, firmata e protocollata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Palazzo Isimbardi ’unito’. Ora il Comune accelera

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