Gruppo FS e Certares L’Alta Velocità accelera in Francia e Regno Unito

Il Gruppo FS e Certares hanno siglato una partnership per potenziare le operazioni internazionali nell’ambito dell’Alta Velocità, con un focus su Trenitalia France. L’obiettivo è rafforzare la distribuzione commerciale e sostenere un investimento di un miliardo di euro in Francia e nel Regno Unito, contribuendo allo sviluppo delle reti ferroviarie ad alta velocità in questi mercati.

Rafforzare le operazioni internazionali del Gruppo FS per lo sviluppo dell’Alta Velocità, con un focus iniziale su Trenitalia France; supportare la distribuzione commerciale dei servizi e sostenere un piano di investimenti da 1 miliardo di euro in Francia e nel Regno Unito: sono gli obiettivi principali della partnership firmata tra il Gruppo FS e Certares. Con sede a Parigi, Trenitalia France opera servizi ferroviari passeggeri ad Alta Velocità in Francia sulle tratte Parigi-Lione e Parigi-Marsiglia, oltre al collegamento Parigi-Milano. Ha trasportato più di 4,7 milioni di passeggeri dall’inizio delle operazioni e registra livelli di soddisfazione tra i più alti del settore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Fs e Certares, alleanza sull'Alta Velocità: 1 mld per rafforzare la presenza in Francia e Regno Unito

Gruppo Fs e Certares, alleanza miliardaria per l'Alta Velocità europea

