Palazzina sgomberata i 51 sfollati fuori casa una settimana

Una settimana dopo gli incendi che hanno interessato la palazzina Sap, di proprietà comunale, 51 persone si trovano ancora senza un tetto sopra la testa. Gli incendi si sono verificati nel sottotetto poco prima di Pasqua, rendendo l’edificio inagibile. La palazzina è stata sgomberata per motivi di sicurezza e i residenti devono trovare sistemazioni alternative nel frattempo. Nessun dettaglio sulle cause degli incendi o sulle condizioni degli sfollati.

Dovranno trascorrere almeno una settimana fuori casa i 51 residenti nella palazzina Sap di proprietà del Comune al centro di due incendi sviluppatisi in poche ore nella zona del sottotetto subito prima di Pasqua e da quel momento inagibile. A chiarire quali saranno i tempi minimi necessari per gli accertamenti è stato il sindaco, Lorenzo Radice, recatosi sul posto per verificare la situazione. I residenti sfollati hanno scelto diverse soluzioni in attesa di avere notizie a proposito dell’agibilità dell’edificio: una quarantina di persone sono state collocate in struttura a Legnano, Canegrate e Villa Cortese a spese del Comune, mentre gli altri hanno trovato ospitalità da parenti o conoscenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Palazzina sgomberata, i 51 sfollati fuori casa una settimana Legnano, doppio incendio in una palazzina in via XX Settembre: inquilini fuori casa per almeno una settimanaLegnano (Milano) – Dovranno trascorrere almeno una settimana al di fuori delle loro abitazioni i 51 legnanesi residenti nella palazzina Sap di... Via Petroni, rebus sfollati: una decina di residenti resta ancora fuori casaBologna, 6 febbraio 2026 – Non c’è pace per gli sfollati tra piazza Verdi e via Petroni. Temi più discussi: Palazzina sgomberata, i 51 sfollati fuori casa una settimana; Palazzina di via Pisacane sgomberata, il Comune di Legnano offre ai 51 inquilini una sistemazione in albergo; Incendio nel condominio di Legnano, sgomberato lo stabile: 51 inquilini in albergo (a spese del Comune); Ancora fiamme nella notte in via XX Settembre. Stabile evacuato: 51 famiglie trasferite in albergo. Palazzina di via Pisacane sgomberata, il Comune di Legnano offre ai 51 inquilini una sistemazione in albergoIl tratto di via XX Settembre di fronte all’edificio resterà chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia finché la condizione del tetto non sarà considerata sicura ... legnanonews.com Incendio nel condominio di Legnano, sgomberato lo stabile: 51 inquilini in albergo (a spese del Comune)I vigili del fuoco hanno dichiarato la struttura non sicura dopo il rogo: strade chiuse e lavori d'urgenza mentre i residenti restano lontani dalle proprie case ... milanotoday.it Palazzina di via Pisacane sgomberata, il Comune di Legnano offre ai 51 inquilini una sistemazione in albergo x.com StatoQuotidiano.it. StudioKolomna · News Opener. Foggia. Tetto a rischio crollo: sgomberata palazzina in via Salomone, evacuate 6 famiglie #rischio #foggia #casa #perte #palazzo - facebook.com facebook