Via Petroni rebus sfollati | una decina di residenti resta ancora fuori casa

A tre settimane dall’incidente che ha coinvolto un autobus e una colonna all’angolo di via Petroni, ancora una decina di residenti non sono tornati nelle loro case. In tutto, erano stati evacuati circa trenta persone, ma alcuni non sono riusciti a rientrare, lasciando ancora molte domande aperte sulle operazioni di messa in sicurezza. La zona rimane sotto osservazione, mentre i residenti aspettano notizie sul loro ritorno.

Bologna, 6 febbraio 2026 – Non c’è pace per gli sfollati tra piazza Verdi e via Petroni. A tre settimane dallo sfortunato incidente che ha visto un autobus incocciare contro la colonna all’angolo del portico, circa una decina di residenti (su trenta evacuati all’inizio) non sono ancora rientrati a casa tra il civico 38 di via Petroni e il 4 di piazza Verdi. Gli appartamenti inagibili rimangono 4. Gli appartamenti inagibili al momento restano quattro, mentre oggi riapriranno l’osteria ‘Al Cantoncino’ – dopo alcuni problemi riscontrati negli ultimi mesi – e il bar ‘Freud’. Eppure restano le puntellature sotto il portico, che intaccano parte dei locali, come i magazzini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via Petroni, rebus sfollati: una decina di residenti resta ancora fuori casa Approfondimenti su Via Petroni Via Petroni, alcuni sfollati ancora senza casa. Il rebus sui lavori alla colonna e la riapertura della strada Dopo dodici giorni fuori casa, molti residenti di via Petroni e Piazza Verdi sono tornati a casa. Colonna danneggiata dopo lo scontro con il bus: via Petroni chiusa e residenti fuori casa A Bologna, via Petroni rimane chiusa a causa dei danni causati da un incidente che ha coinvolto un bus, provocando l’evacuazione dei residenti. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Via Petroni Argomenti discussi: Via Petroni, rebus sfollati: una decina di residenti resta ancora fuori casa. Via Petroni, rebus sfollati: una decina di residenti resta ancora fuori casaQuattro gli appartamenti inagibili, riaprono l’osteria e il bar in piazza Verdi. I condomini non sono potuti rientrare neanche per prendere effetti personali ... ilrestodelcarlino.it Bologna, in via Petroni rientrano a casa i primi 30 sfollati: «Spese e disagi, un incubo». La strada resta chiusaDopo che un bus ha danneggiato il portico via Petroni rimane off limits al transito dei mezzi. Si valuta la sostituzione della colonna, l'ipotesi dello stop permanente ai mezzi pesanti ... corrieredibologna.corriere.it Una ragazza travolta da un'auto passata col rosso() in via Giulio Petroni ieri sera alle 20.30 circa. L'uomo che era a pochi metri da lei e che la ha soccorsa per primo, mi chiedeva notizie sulle condizioni di salute della ragazza che sembrava gravemente ferita. facebook Via Petroni, alcuni sfollati ancora senza casa. Il rebus sui lavori alla colonna e la riapertura della strada x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.