Al via LIFE Fight4Wildlife | una task force per proteggere le specie simbolo minacciate dall'estinzione

È stato avviato il progetto LIFE Fight4Wildlife, una task force creata dai Carabinieri con la collaborazione di Legambiente, per tutelare tre specie minacciate di estinzione in Italia. Le specie coinvolte sono il capovaccaio, l'anguilla europea e l'orso bruno marsicano, tutte considerate simbolo della biodiversità locale. L'iniziativa mira a rafforzare le azioni di protezione e conservazione di queste specie a rischio.