Due rari Ibis eremita avvistati nelle campagne pescaresi | è una specie ad alto rischio di estinzione
Nelle campagne tra la vallata del fiume Pescara e Penne sono stati osservati due esemplari di Ibis eremita (Gernticus eremita), una specie considerata ad alto rischio di estinzione. Questo raro avvistamento rappresenta un segnale importante per la conservazione della specie e evidenzia l'importanza di monitorare e proteggere gli habitat naturali nella regione.
Due esemplari di Ibis eremita (Gernticus eremita) sono stati avvistati nelle campagne tra la vallata del fiume Pescara e Penne. Un avvistamento talmente importante che i carabinieri forestali hanno attivato un programma di controllo sugli Ibis al momento presenti in Abruzzo (quella del Pescarese.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Abbattuti due rari esemplari di ibis eremita in Valtellina. Erano in Italia da solo un’ora - Poi, a Dubino, in Valtellina, la loro migrazione è finita sotto i colpi di un fucile. blitzquotidiano.it
