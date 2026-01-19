Due rari Ibis eremita avvistati nelle campagne pescaresi | è una specie ad alto rischio di estinzione

Nelle campagne tra la vallata del fiume Pescara e Penne sono stati osservati due esemplari di Ibis eremita (Gernticus eremita), una specie considerata ad alto rischio di estinzione. Questo raro avvistamento rappresenta un segnale importante per la conservazione della specie e evidenzia l'importanza di monitorare e proteggere gli habitat naturali nella regione.

