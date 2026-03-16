Pagelle Lazio-Milan i voti del CorSport | Fofana spreca Leao mai in partita

Le pagelle di Lazio-Milan, match della 29ª giornata di Serie A 2025-2026, sono state pubblicate dal CorSport. La partita si è disputata ieri sera allo stadio 'Olimpico' di Roma, con Fofana che ha sbagliato alcune occasioni e Leao che non è riuscito a incidere sul gioco. I voti attribuiti riflettono le prestazioni di entrambi i team durante l'incontro.

Le pagelle di Lazio-Milan 1-0, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026. Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA Più incerto del solito, ma sul gol può fare poco. La parata più complicata la fa sul retro-passaggio di Estupiñán. Voto 5,5 PROSSIMA SCHEDA Partita di contenimento su Zaccagni. Viene sostituito nella ripresa dopo il cambio di modulo. Voto 5,5 PROSSIMA SCHEDA Duello fisico con Maldini, si fa aggirare solo una volta. Nella ripresa regge da solo la difesa. Voto 6 PROSSIMA SCHEDA Soffre anche lui la verve di Isaksen. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pagelle Lazio-Milan, i voti del CorSport: Fofana spreca, Leao mai in partita Articoli correlati Pagelle Milan-Genoa, i voti del CorSport: Gabbia scivola. Il peggiore è FofanaLe pagelle di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a... Pagelle Pisa-Milan, i voti del CorSport: “Fofana fa infuriare Allegri. Modric eterno”Le pagelle di Pisa-Milan 1-2 partita valida per la 25^ giornata della Serie A 2025-2026. Aggiornamenti e notizie su Pagelle Lazio Milan i voti del CorSport... Temi più discussi: Lazio-Milan, le pagelle: Gila monumentale, 7. Leao è una comparsa: 4; Lazio-Milan 1-0, le pagelle: Gila monumentale, Leao irritante, non bene Jashari; Lazio-Milan, le pagelle: passo indietro per Estupinan, Leao svogliato, Gila e Motta giganteggiano; Lazio-Milan 1-0: Isaksen gol e Motta è super, Sarri batte Allegri all'Olimpico. Lazio - Milan, le pagelle dei quotidiani: Sarri vola, Gila e Taylor tra i miglioriRASSEGNA STAMPA - La Lazio batte il Milan e si regala una notte da sogno, proprio nella notte degli Oscar. Una prestazione corale di alto livello, la partita dell'anno per ... lalaziosiamonoi.it Lazio-Milan, le pagelle dei quotidiani sportivi: biancocelesti premiatiEcco le pagelle dei quotidiani sportivi in merito alle prestazioni della rosa biancoceleste nel corso della gara Lazio-Milan ... laziopress.it Lazio-Milan, le pagelle dei rossoneri: Leão comparsa, torna l’Estupiñán visto prima del derby. Siete d’accordo con i nostri voti PAVLOVIC 6: si inserisce bene a sinistra, arriva al cross e al tiro. È l’unico che gioca con il giusto spirito fin dall’inizio: non tr - facebook.com facebook #Pagelle #LazioMilan, i voti della @Gazzetta_it: @PervisEstupinan in versione pre-derby. @RafaeLeao7 una comparsa - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Estupinan #RafaelLeao #RafaLeao #Leao x.com