Bologna prolunga il contratto di Castro fino al 2030 nonostante interessamenti di Chelsea e Inter

Santiago Castro ha firmato un nuovo contratto con il Bologna che lo lega alla squadra fino al 2030. Nonostante le avance di Chelsea e Inter, il giocatore ha deciso di restare in rossoblù. La società ha annunciato ufficialmente il prolungamento, confermando la volontà di puntare sul talento colombiano anche in futuro. Castro si prepara a vivere ancora molti anni in Emilia-Romagna.

"> Santiago Castro rinnova con il Bologna fino al 2030. BOLOGNA, ITALIA – 11 FEBBRAIO: Santiago Castro del Bologna esulta dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Coppa Italia tra Bologna FC e SS Lazio allo stadio Renato Dall’Ara, l’11 febbraio 2026. (Foto di Alessandro SabattiniGetty Images) Il Bologna FC ha ufficialmente comunicato di aver prolungato il contratto dell’attaccante argentino Santiago Castro fino a giugno 2030. Questa mossa sottolinea la fiducia del club nel giovane talento, che si è dimostrato un elemento chiave per la squadra nel corso della stagione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Bologna prolunga il contratto di Castro fino al 2030 nonostante interessamenti di Chelsea e Inter. Approfondimenti su Bologna Castro Bologna, blindato Castro: rinnovo ufficiale fino al 2030 Il Bologna ha ufficializzato il rinnovo di Santiago Castro fino al 2030. Inter, Dimarco ad un passo dal rinnovo: contratto fino al 2030 e aumento dell’ingaggio Federico Dimarco si avvicina al rinnovo con l’Inter, con un contratto fino al 2030 e un incremento dell’ingaggio. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Bologna Castro Argomenti discussi: Bologna, ecco il rinnovo dell'attaccante: prolungamento fino al 2030. Il Bologna rinnova Castro, la nota ufficiale del club: l’avventura rossoblù continuaL’argentino, dopo una Champions conquistata, una Coppa Italia cucita al petto e un’Europa League da riprendere: Mondiale con l’Albiceleste? Io ora penso solo al Bologna ... ilrestodelcarlino.it Bologna, ufficiale il rinnovo di Castro: l'annuncioL'avventura di Santiago Castro a Bologna è destinata a proseguire. All'indomani della sconfitta ai calci di rigore contro la Lazio in Coppa Italia al Dall'Ara, nella quale l'attaccante argentino ha tr ... msn.com Le #news di #calciomercato di #Zerocinquantuno sono presentate da #Sphaera - Web & Communication #Castro #ufficiale #prolungamento #contratto #BFC #BolognaFC1909 #Bologna #calcio #mercato #SerieAEnilive x.com Nonostante il momento delicato in casa Bologna in termini di risultati, con la vittoria in campionato che manca da otto partite e la recente eliminazione ai Quarti di Coppa Italia contro la Lazio, la società ha deciso di blindare uno dei suoi giocatori più importanti. - facebook.com facebook

