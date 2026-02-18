Bologna-Pobega ufficiale il riscatto | 7 milioni al Milan e contratto fino al 2028

Il Bologna ha deciso di riscattare Tommaso Pobega dal Milan, pagando 7 milioni di euro. La causa è il buon rendimento del centrocampista triestino, che ha convinto i rossoblù. La società ha annunciato ufficialmente di aver esercitato l’opzione di acquisto a titolo definitivo e ha firmato un contratto fino al 2028. Pobega, che ha già vestito la maglia del Bologna in passato, ora rimarrà in squadra per diversi anni. La trattativa si è conclusa in tempi rapidi, lasciando il Milan senza il giocatore.

Il Bologna blinda Tommaso Pobega e versa 7 milioni di euro nelle casse del Milan. Il club rossoblù ha ufficializzato l'esercizio dell'opzione per l'acquisizione a titolo definitivo del centrocampista triestino. Il calciatore ha sottoscritto un nuovo accordo con scadenza 30 giugno 2028, che prevede inoltre una clausola per il prolungamento automatico per un'ulteriore stagione. L'operazione si è sbloccata grazie al verificarsi delle condizioni vincolanti stabilite durante la sessione estiva di calciomercato. Il riscatto obbligatorio era infatti legato al primo punto conquistato dagli uomini di Italiano nel mese di febbraio.