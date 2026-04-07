Ospedale pubblico in Martesana | al via il piano per fermare il privato
Giovedì si terrà un incontro pubblico a Liscate nell’auditorium Etty Hillesum, organizzato dal comitato promotore, per discutere la realizzazione di un nuovo ospedale pubblico di primo livello nell’area Adda Martesana. L’evento sarà un momento di confronto tra cittadini e rappresentanti delle istituzioni sul progetto che mira a fermare la presenza di strutture private nella zona.
Il comitato promotore organizza per giovedì un incontro pubblico a Liscate, presso l’auditorium Etty Hillesum di via Dante Alighieri, per discutere la realizzazione di un nuovo ospedale pubblico di primo livello nell’area Adda Martesana. L’iniziativa segue un precedente momento di confronto svoltosi nei giorni scorsi a Basiano. L’obiettivo è concretizzare un progetto che punta a risolvere le carenze strutturali della zona, portando avanti una proposta che ora sembra avere i presupposti per diventare realtà. A guidare la serata sarà Roberto Perticone, membro del gruppo promotore, mentre il sindaco Lorenzo Fucci interverrà per i saluti istituzionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Nuovo ospedale in Martesana. Incontro pubblico
Progetto pubblico-privato per il nuovo ospedale di Carpi, pervenuta una sola propostaSi sono chiusi ieri, martedì 10 marzo, i termini dell’Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse ad iniziativa privata per la...
Temi più discussi: Nuovo ospedale in Martesana. Incontro pubblico; Un ospedale di primo livello per l’Adda Martesana: tre soluzioni allo studio; Investito un anziano ciclista, portato in ospedale in ambulanza; Area popolosa, ma senza Ospedale di Comunità.
Nuovo ospedale in Martesana. Incontro pubblicoL’ospedale pubblico di primo livello: ora si può fare. La proposta di realizzazione di un nuovo ospedale in ... msn.com
Un nuovo ospedale in Martesana?: Melzo si candidi, ospitiamolo quiEventuale nuovo ospedale di primo livello in Martesana, si candidi Melzo ad ospitarlo, mozione pronta ad approdare in consiglio comunale. È stata presentata dal Partito democratico, ma già ... ilgiorno.it
L’Ospedale Forlanini di Roma è un bene pubblico e i beni pubblici non si svendono. Chi prova a metterli sul mercato dimentica che ciò che è di tutti non è merce. Ne ho parlato nel corso della trasmissione “Istituzioni e Cittadini” in onda su TeleRoma2. - facebook.com facebook