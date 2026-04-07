Ospedale di Corato ecco come sta cambiando il volto dell' Umberto I | dagli interventi antisismici alla nuova Rianimazione

L'ospedale di Corato sta attraversando una fase di rinnovamento che coinvolge diversi settori. Sono in corso interventi di adeguamento sismico che interessano la struttura, oltre alla realizzazione di una nuova sezione di Terapia intensiva. Sono stati inoltre completati lavori di ristrutturazione nei reparti di Pediatria e Ginecologia, contribuendo a migliorare gli spazi e le strutture dell'ospedale.

Il punto sui lavori in corso nell'ospedale, in cui anche altri reparti, come Pediatria e Ginecologia, sono stati interessati da interventi di restyling Dai cantieri per l'adeguamento sismico al nuovo reparto di Terapia intensiva, agli altri lavori di restyling come quelli realizzati nei reparti di Pediatria e Ginecologia. Così i lavori, programmati dalla Asl Bari, stanno trasformando il volto dell'ospedale Umberto I di Corato. Un cambiamento, per il nosocomio, che non è solo esterno, con numeri in crescita anche per le attività di assistenza, dai ricoveri alle prestazioni ambulatoriali. A fare un punto della situazione è stato questa mattina il direttore generale della Asl Bari, Luigi Fruscio. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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