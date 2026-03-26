Juventus | il volto offensivo sta cambiando?

Nelle ultime partite di campionato, la Juventus ha visto un cambiamento nel reparto offensivo grazie al rientro di Dusan Vlahovic, tornato in campo dopo un infortunio, e alla disponibilità di Aadrkiusz Milik, che ha ripreso a essere impiegato. Questi episodi hanno portato a una modifica nelle scelte di formazione dell’allenatore Luciano Spalletti, influenzando le strategie offensive della squadra.