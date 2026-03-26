Juventus | il volto offensivo sta cambiando?
Nelle ultime partite di campionato, la Juventus ha visto un cambiamento nel reparto offensivo grazie al rientro di Dusan Vlahovic, tornato in campo dopo un infortunio, e alla disponibilità di Aadrkiusz Milik, che ha ripreso a essere impiegato. Questi episodi hanno portato a una modifica nelle scelte di formazione dell’allenatore Luciano Spalletti, influenzando le strategie offensive della squadra.
Il rientro in campo di Dusan Vlahovic (dopo l’infortunio) e la ritrovata disponibilità di Aadrkiusz Milik stanno cambiando il volto offensivo della Juventus di Luciano Spalletti nelle ultime giornate di campionato. Fino a poche settimane fa l’attacco bianconero si basava prevalentemente su Kenan Yildiz come falso nueve o su Jeremie L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Articoli correlati
Leggi anche: Napoli sta cambiando volto: i quartieri che stanno rinascendo davvero (e quelli dimenticati)
Palermo festeggia il primato nazionale accogliendo professionisti da ogni continente. A Villa Niscemi una settimana di eventi per scoprire come il nomadismo digitale sta cambiando il volto e l'economia della cittàPalermo si è svegliata sotto un sole che sa già di primavera e pronta a trasformarsi per un’intera settimana nel cuore pulsante del nomadismo...
Approfondimenti e contenuti su Juventus il volto offensivo sta...
Argomenti discussi: Mirko Di Natale: 'Karim Adeyemi resta nei radar della Juventus'.
Juventus, Vlahovic sempre più vicino al rinnovo: non sarà un problema economicoLa Juventus è Dusan Vlahovic si stanno venendo incontro per arrivare ad un rinnovo di contratto entro i prossimi giorni ... it.blastingnews.com
Mirko Di Natale: 'Karim Adeyemi resta nei radar della Juventus'La Juventus torna a muoversi sul mercato degli esterni offensivi: a rilanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Mirko Di Natale, che su X ha scritto: Karim Adeyemi resta nei radar della Juventu ... it.blastingnews.com