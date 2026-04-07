Un rappresentante di un partito politico ha espresso forti critiche riguardo alla decisione della Regione Calabria di affidare al Politecnico di Milano la redazione del documento di fattibilità per il nuovo ospedale di Catanzaro. La contestazione si concentra sulla riduzione del ruolo decisionale del Comune, con accuse di rischio di desertificazione e di un possibile caos nelle scelte future legate alla struttura sanitaria.

Stefano Veraldi, esponente di Azione, contesta duramente la scelta della Regione Calabria di affidare al Politecnico di Milano la stesura del documento di fattibilità per il nuovo ospedale di Catanzaro, denunciando una perdita di potere decisionale del Comune. La tensione nasce da una determina regionale che, secondo l’analisi del consigliere, sposta il baricentro delle decisioni sull’ubicazione della struttura fuori dai confini regionali. Questa mossa viene interpretata come un colpo alla legittimità amministrativa del capoluogo, lasciando l’amministrazione comunale in una posizione di marginalità. Il timore principale riguarda il rischio che l’opera venga collocata nel quartiere Germaneto, scenario che porterebbe a una possibile desertificazione dell’area nord dei Tre colli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ospedale Catanzaro: il rischio desertificazione e il caos scelte

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Il nuovo ospedale di Catanzaro e l’inerzia del Comune: anatomia di un fallimento politicoLa decisione di Occhiuto di rivolgersi al Politecnico di Milano per la localizzazione rivela l’incapacità della politica catanzarese di governare il processo ... corrieredellacalabria.it

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Nuovo ospedale a Catanzaro: la Regione spinge, il Comune costretto a rincorrere https://gazzettadelsud.it/p=2193694 - facebook.com facebook