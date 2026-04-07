Oro e Bitcoin scontano l’effetto ultimatum | rischio inflazione

Oro e Bitcoin hanno registrato una giornata caratterizzata da oscillazioni e una tendenza complessivamente negativa. Le variazioni sono state influenzate dalle tensioni in Medioriente e dalla scadenza di un ultimatum rivolto a Teheran dal Presidente degli Stati Uniti. La seduta si è svolta con movimenti rapidi e decisi, riflettendo gli sviluppi geopolitici e le attese di mercato riguardo a possibili conseguenze inflazionistiche.

Seduta volatile per l'oro ed il Bitcoin, che oggi tendono generalmente al ribasso, scontando l'effetto delle tensioni in Medioriente e l'attesa per lo scadere dell'ultimatum lanciato dal Presidente Trump a Teheran. Scadenza che cade oggi 7 aprile e che sta innervosendo i mercati finanziari. Per ragioni diverse, l'oro e le criptovalute stanno incorporando queste tensioni e comportandosi più o meno allo stesso modo, con ribassi diffusi sui prezzi. L'oro va giù per le preoccupazioni legate all'inflazione Il premio legato alla natura di bene rifugio che solitamente viene incorporato dall'oro... 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Oro e Bitcoin scontano l’effetto ultimatum: rischio inflazione Effetto Trump: l’incertezza penalizza dollaro e Bitcoin, risale l’oroL'effetto Trump si fa sentire sui mercati mondiali, non solo l'azionario, ma anche il dollaro ed il Bitcoin, che scontano una maggiore... Bitcoin vola a 70mila dollari: Trump tra ultimatum e tregua in IranBitcoin ha registrato un’impennata questo lunedì 6 aprile 2026, mentre Donald Trump alterna minacce di attacchi militari a prospettive di accordi... Temi più discussi: 'La storia è ormai realtà': Robert Kiyosaki indica il Bitcoin tra gli investimenti più sicuri del 2026; Il recupero di Bitcoin si arresta vicino a $68K; analisti temono nuovo ribasso; La guerra in Iran causa una corsa globale all'approvvigionamento, il petrolio nordamericano diventa molto richiesto; Michael Saylor contro Peter Schiff: opinioni contrastanti sul futuro del Bitcoin, mentre Schiff esorta a vendere MSTR prima del crollo. Oro e Bitcoin scontano l’effetto ultimatum: rischio inflazioneL’oro viaggia in ribasso a 4.600 dollari l’oncia a dispetto del premio per il rischio geopolitico, mentre il Bitcoin è sceso a 68mila dollari, anche a causa di prese di beneficio ... quifinanza.it Hanno castrato Bitcoin: dagli ETF è come l’oro. Bloomberg indica però minimi a 10.000$Bitcoin era un tempo un enorme parco giochi per chi amava la volatilità. Comportamenti estremi anche nel giro di poche ore, liquidazioni su livelli importanti e poco interesse da parte degli investito ... criptovaluta.it Dalle monete d'oro ai relitti sommersi: ecco le migliori destinazioni di caccia al tesoro per chi è in cerca di avventura. #Destinations x.com Dalle monete d'oro ai relitti sommersi: ecco le migliori destinazioni di caccia al tesoro per chi è in cerca di avventura. #Destinations - facebook.com facebook