Effetto Trump | l’incertezza penalizza dollaro e Bitcoin risale l’oro

L’effetto Trump ha causato una maggiore incertezza sui mercati finanziari, influenzando il valore di dollaro e Bitcoin, che scendono a causa della paura degli investitori. Nel frattempo, i metalli preziosi come l’oro registrano un aumento, attirando chi cerca sicurezza. Le fluttuazioni si riflettono anche sui mercati azionari, mentre gli analisti monitorano con attenzione i prossimi sviluppi. La volatilità rimane alta e le prossime settimane saranno decisive.

L’effetto Trump si fa sentire sui mercati mondiali, non solo l’azionario, ma anche il dollaro ed il Bitcoin, che scontano una maggiore avversione al rischio degli investitori, mentre sale l’oro assieme agli altri metalli preziosi, grazie alla loro natura di bene rifugio. La sentenza choc della Corte Supera americana, che ha bocciato gli accordi bilaterali siglati, nei mesi scorsi, dal Presidente, con i principali partner commerciali, e la decisione di Trump di aumentare i dazi universali da un iniziale 10% al 15%, il massimo consentito, per i prossimi 150 giorni, hanno riproposto un quadro di incertezza e volatilità sui mercati mondiali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Guerra aperta tra la Fed e Trump: fuga dal dollaro, ancora oro recordRecenti tensioni tra la Federal Reserve e l’ex presidente Trump hanno portato a una crescente fuga dal dollaro, con l’oro che raggiunge nuovi record.

Oro e commercio per allontanarsi dal dollaroCon l’incertezza politica e economica legata all’amministrazione Trump, gli investitori italiani puntano sempre più sull’oro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Dazi Usa, l'allarme di Federlegno Arredo: Così l'incertezza sta bloccando l'export dell'arredo italiano; Dazi, la reazione della Finanza: Dagli Usa ennesima prova di incertezza sull’economia mondiale; Dazi Trump, l’Ue: Chiediamo chiarezza. Usa: Rispetteremo accordi; Trump aumenta i dazi dal dieci al 15 per cento con effetto immediato.

Cresce l'incertezza con i nuovi dazi di Trump, ma l'impatto è limitato sui singoli titoli(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Dopo un periodi di calma relativa, il tema dazi è tornato prepotentemente alla ribalta dopo che la Corte suprema americana ha dichiarato incostituzionale ampia parte delle ... ilsole24ore.com

Dazi, le Borse rimbalzano. Ma resta l’effetto incertezza tra rimborsi e nuove mosseLe Borse, per ora, festeggiano. Ma l’altalena di giornata per Wall Street dopo lo stop ai dazi della Corte Suprema Usa dà bene il senso dell’incertezza di fondo, ... ilmessaggero.it

Trump alza i dazi globali dal 10% al 15%, 'Effetto immediato x.com

Il Sole 24 ORE. . Leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/trump-alza-dazi-globali-10percento-15percento-con-effetto-immediato-AIG8lgYB #Trump #dazi #IlSole24Ore - facebook.com facebook