Dopo la conferma di Francesco Limatola alla presidenza della provincia e la sconfitta di Andrea Casamenti a Orbetello, i rappresentanti del centrosinistra esprimono soddisfazione, definendo la vittoria come il risultato di un impegno sul campo. Le reazioni provengono da diverse figure politiche che commentano l’esito delle elezioni e i risultati ottenuti sul territorio. Le dichiarazioni sono state diffuse attraverso comunicati ufficiali e interventi pubblici.

Dopo la conferma di Francesco Limatola alla presidenza della Provincia e la sconfitta del sindaco di Orbetello Andrea Casamenti, arrivano le reazioni dal mondo politico locale. Luca Giacomelli, già candidato al Consiglio regionale per il Movimento 5 Stelle, legge l’esito del voto come il risultato di valutazioni maturate nel tempo tra gli amministratori del territorio. "La mancata elezione di Casamenti – afferma – riflette anche giudizi politici e amministrativi che si sono consolidati negli anni. In molti hanno ritenuto più convincente il lavoro portato avanti dall’amministrazione provinciale uscente". Giacomelli sottolinea infatti come la... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’euforia del centrosinistra: "La vittoria di Limatola è la vittoria del lavoro svolto"

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