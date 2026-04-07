Franco Ordine ha affermato che il rinnovo di contratto di Spalletti con la Juventus è stato già completato. Ha aggiunto che, per la stagione a venire, l’allenatore ha richieste specifiche che dovranno essere soddisfatte. La notizia si basa su fonti vicine alla società e si riferisce a un accordo ormai concluso. Non sono stati forniti dettagli sui termini dell’intesa o sulle richieste di Spalletti.

di Angelo Ciarletta Franco Ordine ha parlato del rinnovo di contratto di Spalletti con la Juventus, che per lui è cosa fatta. Vediamo che cosa ha detto. Franco Ordine, durante l’ultima puntata di Pressing, ha parlato del rinnovo di Luciano Spalletti con la Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! LE PAROLE DI ORDINE – « Per me però sono due discorsi separati. Uno riguarda la squadra. La Juventus è la stessa Juventus del primo e del secondo tempo? No, obiettivamente. Quella del secondo tempo stava mettendo in moto il meccanismo infernale di farsi raggiungere un’altra volta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ordine sicuro: «Il rinnovo di Spalletti è cosa fatta, ma per la prossima stagione vuole questo»

Spalletti vuole garanzie per la prossima stagioneLa Juventus di Luciano Spalletti rischia di non qualificarsi alla prossima Champions League.

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