La Juventus di Luciano Spalletti rischia di non qualificarsi alla prossima Champions League. I bianconeri sono a -3 punti dal Como quarto e il pareggio contro il Sassuolo 1-1 non ha certamente aiutato. Ciò che sembra però sicuro è che il tecnico dovrebbe rimanere anche nella prossima stagione sulla panchina bianconera. Ci sarà questa settimana un confronto tra Spalletti e Comolli che dovranno trovare un punto di incontro per costruire la squadra in vista della prossima stagione, dove si parlerà non solo di possibili acquisti, ma anche di cessioni, con giocatori che non hanno convinto. Due tra questi sono Jonathan David, preso a parametro zero dal Lille, e Lois Openda, che non sarà riscattato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Spalletti vuole garanzie per la prossima stagione

Articoli correlati

Spalletti vuole garanzie sui giocatori per la prossima stagioneLa Juventus di Luciano Spalletti rischia di non qualificarsi alla prossima Champions League.

Juventus, Chiellini “Spalletti per la prossima stagione”Le parole di Chiellini Così Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato a DAZN del futuro di Luciano Spalletti.

FINAL FANTASY XIV GAMEPLAY ITA [86] STORMBLOOD - Rivincita contro l'Impero; Compleanno Egi

Contenuti e approfondimenti su Spalletti vuole

Temi più discussi: Juve: Comolli-Spalletti, il gioco delle parti; Spalletti-Juve, com’è andato l’incontro: l’ingaggio alla Yildiz e le garanzie mercato; Juventus-Spalletti, vertice alla Continassa e rinnovo vicino: obiettivo Champions e rinforzi sul mercato, i dettagli del nuovo contratto; Juve, Spalletti manda un messaggio chiarissimo sul futuro: ecco quale.

Spalletti vuole garanzie sui giocatori per la prossima stagioneLa Juventus di Luciano Spalletti rischia di non qualificarsi alla prossima Champions League. Questa settimana, incontro con Comolli. ilnapolista.it

Juventus, pausa e vertici decisivi: rinnovo Spalletti e futuro Vlahovic al centroJuventus, pausa e vertici decisivi: rinnovo Spalletti e futuro Vlahovic al centro Quattro giorni di stop per ricaricare energie e idee. La Juventus si ferma durante la ... tuttojuve.com

ATTACCANTE: SPALLETTI LO VUOLE COSÌ. EDERSON E IL CHOLO. VICARIO E LA RINCORSA INTER youtu.be/xHAgm-OtKqE x.com

"È il momento corretto" Spalletti conferma i dialoghi con la Juventus per il rinnovo: "Ci sono meno stress, c'è tutto il tempo necessario: da parte mia c'è tutta la disponibilità a sentire cosa la società vuole dirmi" facebook