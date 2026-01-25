Scontri sull’A1 tra tifosi di Napoli e Lazio | fermati 80 supporter al casello di Monte Porzio Catone

Nella giornata del 25 gennaio, sull’autostrada A1 nei pressi di Monte Porzio Catone, si sono verificati scontri tra tifosi del Napoli e della Lazio. Sul luogo sono stati fermati circa 80 supporter, innescando momenti di tensione tra le due fazioni. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione tra le tifoserie, con interventi delle forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto e garantire la sicurezza.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Contatti violenti all’alba nei pressi di Frosinone. Momenti di forte tensione all’alba di oggi, 25 gennaio, sull’autostrada A1, dove gruppi di tifosi del Napoli e della Lazio sono entrati in contatto mentre viaggiavano in direzioni opposte. I supporter partenopei erano diretti a Torino, mentre quelli biancocelesti rientravano da Lecce. Secondo le prime ricostruzioni, l’incontro è avvenuto lungo la carreggiata nord, tra Ceprano e Frosinone, causando il blocco temporaneo dell’autostrada. Sul posto sono intervenute tempestivamente la polizia e la polizia stradale. Ultras a volto coperto e scontri sulla carreggiata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Rissa tra napoli e Lazio

