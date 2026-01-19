Torna il Blue monday alla scoperta del mitico ‘giorno più triste dell’anno’

Oggi si ripropone il Blue Monday, considerato il giorno più triste dell’anno. Se il clima freddo e le giornate corte influiscono sul vostro umore, ricordate che si tratta di un momento temporaneo. È normale sentirsi un po’ giù, ma con piccoli gesti e attenzione al benessere si può affrontare con più serenità questa fase.

Come vi sentite oggi? Se il clima freddo e uggioso e la prospettiva di una settimana piena di impegni vi fanno sognare i giorni lenti delle feste e vorreste solo andare in letargo, sappiate che oggi è il Blue monday, il giorno più triste dell'anno. Una brillante trovata di marketing – lo chiariamo subito – che resiste da 20 anni, complice anche il fatto che in inverno le giornate si accorciano e la riduzione delle ore di luce impattano su umore e salute. Ma cosa c'è dietro il mito del Blue monday? "Il Blue Monday funziona perché offre una narrazione pronta all'uso a un'emozione che molte persone provano davvero in questo periodo dell'anno.

Blue Monday, 7 antidoti modaioli alla malinconia per trasformare il giorno più triste dell'anno nel più allegro

Il Blue Monday, il terzo lunedì di gennaio, è spesso considerato il giorno più triste dell'anno. Dopo le festività e con le giornate ancora corte e grigie, molti cercano modi per migliorare il proprio stato d’animo. In questo articolo, proponiamo sette soluzioni moda e stile per affrontare con serenità e trasformare questa giornata in un’occasione di leggerezza e benessere.

Blue Monday 2026, oggi il ‘giorno più triste dell’anno’: ecco perché

Il Blue Monday del 2026 cade oggi, lunedì 19 gennaio, ed è comunemente riconosciuto come il giorno più triste dell’anno. Questa data è stata identificata come il momento in cui molte persone sperimentano un calo di motivazione, energia e buon umore, spesso a causa di fattori come il clima, le festività passate e le difficoltà quotidiane. Si tratta di un fenomeno che invita a riflettere sull’importanza di prendersi cura del proprio benessere emotivo.

