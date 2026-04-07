Durante una conversazione telefonica di ottobre, il primo ministro ungherese ha dichiarato la propria disponibilità a incontrare il presidente russo, riferendosi a sé stesso come

Viktor Orbán ha offerto la propria totale disponibilità a Vladimir Putin durante una conversazione telefonica di ottobre, mentre il vicepresidente statunitense JD Vance atterra a Budapest in un momento cruciale per le elezioni ungheresi. L’arrivo di Air Force Two martedì mattina, con a bordo JD Vance e sua moglie Usha Vance, coincide con gli ultimi giorni di una campagna elettorale estremamente accesa. Il clima in Ungheria è infatti dominato da diverse vicende legate ai rapporti tra Budapest e Mosca. Dalle trascrizioni ufficiali del governo ungherese emerge che il 17 ottobre Orbán e Putin si sono sentiti telefonicamente. In quell’occasione, il leader ungherese ha descritto il proprio ruolo come quello di un topo pronto a supportare il leone russo ogni volta che ne sarà necessario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Orbán a Putin: “Sono il topo del leone”, l’offerta shock al Cremlino

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