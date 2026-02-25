Le tensioni tra l’Ungheria e l’Unione Europea derivano dalla posizione di Orban, che ha bloccato fondi comunitari per motivi politici. Questa decisione ha alimentato dubbi sulla stabilità dell’alleanza e ha sollevato preoccupazioni sui rischi di frammentazione all’interno dell’UE. Le discussioni si concentrano sull’efficacia delle sanzioni e sulla capacità di mantenere unita la comunità europea di fronte alle scelte unilaterali di Budapest. La situazione continua a delineare un quadro incerto per il futuro delle relazioni europee.

?? Che l’Ungheria di Orban fosse una sorta di quinta colonna putiniana all’interno della Ue lo si era capito da tempo, che tutti avevano deciso in qualche modo di accettare pensando che comunque sia meglio tenere dentro un alleato bizzoso piuttosto che regalarlo al nemico di Mosca. Il fatto è però che questo alleato sta diventando sempre più scomodo, e qualcuno inizia a chiedersi che senso abbia un legame che lo stesso Orban non apprezza (se non quando accede ai sostanziosi fondi Ue). La vicenda del voto contrario di Budapest al pacchetto di 90 miliardi di aiuti per Kiev è solo l’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso, comunque già colmo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Ungheria: Calenda, 'Orban quinta colonna Putin, cambiamento Meloni su Kiev preoccupante'In un contesto di crescente tensione internazionale, le dichiarazioni di Carlo Calenda evidenziano le preoccupazioni riguardo alle posizioni di alcuni leader europei.

La propaganda di Putin, i veti di Orban e il ritiro di Trump: la guerra senza fine in UcrainaLa crescente tensione tra potenze straniere ha portato a un conflitto che si protrae da mesi, alimentato dalla propaganda russa, dai veti ungheresi e dal ritiro di Trump dagli accordi internazionali.

Temi più discussi: La quinta colonna del Cremlino. I veti di Orban e il futuro della Ue; La quinta colonna - L'Unione Sarda.it; Il principe avventuriero imperatore per dieci giorni; L'ambasciata russa in Italia: ?Tajani e Abodi offendono gli atleti paralimpici. Gli atleti già in Italia.

La quinta colonnaI ncredibile: Nicola Gratteri è la quinta colonna di Giorgia Meloni. Una bomba politico-giudiziaria da spy story, dove lo spione è il capo del controspionaggio. Assurdo. Eppure me lo ha rivelato il s ... unionesarda.it

Claudia Terzi ospite di Quinta colonna su Rete4Lunedì 13 ottobre l’assessore regionale all’ambiente Claudia Terzi è ospite di Quinta colonna, il programma di approfondimento politico ed economico condotto da Paolo Del Debbio su Rete4. Lunedì 13 ... bergamonews.it

Quattro anni fa, il 24 febbraio 2022, la Russia dava avvio all’invasione su larga scala dell’Ucraina. Secondo il Royal United Services Institute (RUSI), quando il Cremlino avviò quella che definiva “Operazione Militare Speciale”, si aspettava di prendere il contro - facebook.com facebook