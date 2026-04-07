Cade nel serbatoio di una distilleria morto operaio di 54 anni | incidente sul lavoro a Pasian di Prato

Un incidente sul lavoro si è verificato a Pasian di Prato, dove un operaio di 54 anni è deceduto dopo essere caduto nel serbatoio di una distilleria. L'incidente è avvenuto durante le ore di lavoro e sono immediatamente intervenuti i soccorsi. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto. La vittima lavorava presso la distilleria da diversi anni.

Un operaio di 54 anni, Italo Carpi, è morto cadendo nel serbatoio di una distilleria a Pasian di Prato (Udine). Inutili i soccorsi, indagini in corso: disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso e l'esatta dinamica del tragico incidente sul lavoro. 🔗 Leggi su Fanpage.it Operaio morto nel serbatoio della distilleria: ennesimo infortunio sul lavoro a NordestPASIAN DI PRATO (UDINE) - Una mattinata che doveva essere di normale attività si è trasformata in tragedia a Pasian di Prato, alla storica... Operaio 55enne morto nel serbatoio della distilleria: ennesimo infortunio sul lavoro a NordestPASIAN DI PRATO (UDINE) - Una mattinata che doveva essere di normale attività si è trasformata in tragedia a Pasian di Prato, alla storica... Operaio morto nel serbatoio della distilleria: ennesimo infortunio sul lavoro a NordestPASIAN DI PRATO (UDINE) - Una mattinata che doveva essere di normale attività si è trasformata in tragedia a Pasian di Prato, alla storica Distilleria Durbino Friulia di via ... ilgazzettino.it Pasian di Prato, operaio muore dentro un serbatoio in distilleriaL'incidente stamattina alla Durbino Friulia del Gruppo Caffo. La vittima è Italo Carpi, 54 anni di Fagagna, dipendente dell'azienda ... rainews.it