Juve Genoa Marelli precisa | Assolutamente regolare il gol di Bremer Rigore Genoa? Intervento sulla linea da regolamento…

Da juventusnews24.com 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Juventus e Genoa, l’esperto Marelli ha confermato che il gol segnato da Bremer è stato regolare, commentando le decisioni prese durante il match. Ha inoltre spiegato che il rigore concesso alla squadra ospite è stato determinato da un intervento sulla linea, considerato valido secondo le regole del regolamento. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate a DAZN subito dopo l’incontro giocato allo stadio.

di Luca Fioretti Juve Genoa, Marelli precisa: «Assolutamente regolare il gol di Bremer». Le sue dichiarazioni a DAZN dopo il match andato in scena allo Stadium. Luca Marelli ha analizzato gli episodi da moviola relativi alla sfida andata in scena ieri all’Allianz Stadium tra Juventus e Genoa. Le sue parole a DAZN. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO GOL BREMER – « Il Genoa si è lamenta nell’azione del vantaggio della Juventus, Colombo in particolare si è lamentato per un presunto fallo subito da Bremer precedentemente al colpo di testa definirivo che avevasancito la rete dlel’1-0. Bremer e Colombo saltano assieme, intervengono sul pallone e poi probabilmente un tacchetto di Bremer si infiola sulla scarpa di Colombo e gliela sfida. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juve genoa marelli precisa assolutamente regolare il gol di bremer rigore genoa intervento sulla linea da regolamento8230
© Juventusnews24.com - Juve Genoa, Marelli precisa: «Assolutamente regolare il gol di Bremer. Rigore Genoa? Intervento sulla linea, da regolamento…»

Moviola Juve Genoa: proteste per un possibile fallo su Colombo prima del gol di Bremer, giusto il rigore?Manna duro su Lukaku: «Non siamo contenti, ci saranno delle conseguenze! Oggi tocca a Giovane» Cancelo Barcellona, destino già segnato dopo il...

Moviola Genoa-Napoli, Marelli divide: rigore per il Genoa ok, dubbi sul penalty decisivo"> La sfida di Marassi tra Genoa e Napoli continua a far discutere anche dopo il triplice fischio.

juve genoa juve genoa marelli precisaJuventus-Genoa, moviola: dubbi sul primo gol e sul rigore, il giallo del bigliettino a Di GregorioLa prova dell’arbitro ligure Davide Massa all’Allianz Stadium nel match della 31esima di serie A Juventus-Genoa analizzato al microscopio dal talent di Dazn Luca Marelli, la moviola ... sport.virgilio.it

juve genoa juve genoa marelli precisaPresentazione della diretta Juventus Genoa, analisi delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finalePresentazione della diretta Juventus Genoa, analisi delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale ... ilsussidiario.net

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.