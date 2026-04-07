Juve Genoa Marelli precisa | Assolutamente regolare il gol di Bremer Rigore Genoa? Intervento sulla linea da regolamento…

Durante la partita tra Juventus e Genoa, l’esperto Marelli ha confermato che il gol segnato da Bremer è stato regolare, commentando le decisioni prese durante il match. Ha inoltre spiegato che il rigore concesso alla squadra ospite è stato determinato da un intervento sulla linea, considerato valido secondo le regole del regolamento. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate a DAZN subito dopo l’incontro giocato allo stadio.

di Luca Fioretti Juve Genoa, Marelli precisa: «Assolutamente regolare il gol di Bremer». Le sue dichiarazioni a DAZN dopo il match andato in scena allo Stadium. Luca Marelli ha analizzato gli episodi da moviola relativi alla sfida andata in scena ieri all’Allianz Stadium tra Juventus e Genoa. Le sue parole a DAZN. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO GOL BREMER – « Il Genoa si è lamenta nell’azione del vantaggio della Juventus, Colombo in particolare si è lamentato per un presunto fallo subito da Bremer precedentemente al colpo di testa definirivo che avevasancito la rete dlel’1-0. Bremer e Colombo saltano assieme, intervengono sul pallone e poi probabilmente un tacchetto di Bremer si infiola sulla scarpa di Colombo e gliela sfida. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Genoa, Marelli precisa: «Assolutamente regolare il gol di Bremer. Rigore Genoa? Intervento sulla linea, da regolamento…» Moviola Juve Genoa: proteste per un possibile fallo su Colombo prima del gol di Bremer, giusto il rigore?Manna duro su Lukaku: «Non siamo contenti, ci saranno delle conseguenze! Oggi tocca a Giovane» Cancelo Barcellona, destino già segnato dopo il... Moviola Genoa-Napoli, Marelli divide: rigore per il Genoa ok, dubbi sul penalty decisivo"> La sfida di Marassi tra Genoa e Napoli continua a far discutere anche dopo il triplice fischio. Juventus-Genoa, moviola: dubbi sul primo gol e sul rigore, il giallo del bigliettino a Di GregorioLa prova dell’arbitro ligure Davide Massa all’Allianz Stadium nel match della 31esima di serie A Juventus-Genoa analizzato al microscopio dal talent di Dazn Luca Marelli, la moviola ... sport.virgilio.it Presentazione della diretta Juventus Genoa, analisi delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finalePresentazione della diretta Juventus Genoa, analisi delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale ... ilsussidiario.net