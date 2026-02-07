Valdarno | Cardiologie Aperte 2026 per prevenire malattie cardiovascolari e promuovere salute del cuore

L’ospedale del Valdarno si prepara a tornare con “Cardiologie aperte” dal 9 al 13 febbraio 2026. L’obiettivo è invitare le persone a fare controlli e a conoscere meglio i rischi delle malattie cardiovascolari. Durante questa settimana, i cittadini potranno ricevere visite gratuite e consigli da specialisti, in un’iniziativa che punta a prevenire problemi seri e a promuovere la salute del cuore. La sanità di prossimità si mette in campo per rispondere alle sfide di un’Italia che invecchia, cercando di ridurre i casi

Un Cuore in Prevenzione: Quando la Sanità di Prossimità Risponde alle Sfide del Paese. L'ospedale del Valdarno si prepara a un intenso periodo dedicato alla prevenzione cardiovascolare con il ritorno di "Cardiologie aperte", un'iniziativa che dal 9 al 13 febbraio 2026 mira a sensibilizzare la popolazione e a offrire un supporto specialistico di primo livello. L'appuntamento, che si configura come un punto di riferimento per la salute del cuore nel territorio, si inserisce in un contesto nazionale caratterizzato da una crescente incidenza delle malattie cardiovascolari e dalla necessità di promuovere uno stile di vita più sano.

