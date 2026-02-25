realme prossimo flagship potrebbe essere un mostro della fotocamera con due sensori da 200 mp

colpo d’occhio sull’imminente realme gt 9 pro: l’analisi sintetica esamina le indiscrezioni riguardo alle potenziali configurazioni fotografiche e alle differenze rispetto al gt 8 pro, insieme alle possibili implicazioni sui prezzi e sulle prestazioni future. realme gt 9 pro: dettagli sulle fotocamere dual 200 mp. la tendenza verso sensori da 200 MP sta guadagnando terreno tra i modelli di fascia alta, e le voci indicano che il realme gt 9 pro possa adottare un setup dual 200 MP per la fotocamera principale e per il teleobiettivo periscopico. questa ipotesi si inserisce in un contesto in cui marchi concorrenti stanno esplorando soluzioni a doppio sensore da 200 MP per potenziare la resa fotografica. come riferimento, il realme gt 8 pro ha offerto una configurazione fotografica avanzata, con una disposizione a tripla fotocamera che include un sensore principale da 50 MP, accompagnato da un secondo sensore da 50 MP e da un 8 MP ultra-wide. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Realme GT 9 Pro raddoppia: avrà ben due fotocamere da 200 MP per i leak; Realme GT 8 Pro: una Ricoh GR smart sempre in tasca? La nostra prova.

