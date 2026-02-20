Oneplus 16 potrebbe prendere in prestito la fotocamera teleobiettivo da 200 megapixel di oppo find x9 pro
Secondo alcune fonti, OnePlus 16 potrebbe integrare la fotocamera teleobiettivo da 200 megapixel già utilizzata su Oppo Find X9 Pro. Questa novità potrebbe migliorare notevolmente la qualità delle foto e la capacità di zoom. Gli esperti parlano di un cambiamento importante rispetto ai modelli precedenti, che puntano a rafforzare la posizione del brand nel segmento degli smartphone con ottime capacità fotografiche. La presentazione ufficiale del dispositivo è prevista entro la fine dell’anno. Restano da scoprire ulteriori dettagli sulle caratteristiche tecniche.
OnePlus 16 è al centro di diverse indiscrezioni che ne delineano un possibile salto significativo nel comparto fotografico, accompagnato da aggiornamenti hardware di rilievo. l’attenzione principale è rivolta all’ipotetico raddoppio della qualità fotografica grazie a una fotocamera periscopica da 200 mp, potenzialmente ispirata a quella presente sul OPPO Find X9 Pro. Le voci indicano un pacchetto avanzato che potrebbe distinguere lo smartphone in fascia alta rispetto al modello precedente. oneplus 16 potrebbe ereditare la fotocamera periscopica da 200 mp dal find x9 pro. secondo una fonte su x known come Gmt18, il oneplus 16 potrebbe utilizzare la stessa fotocamera periscopica presente sul oppo find x9 pro.🔗 Leggi su Mondoandroid.com
