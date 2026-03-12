Vanessa Ballan Bujar Fandaj in appello | Mi ha aggredito Il killer punta al riconoscimento della provocazione

Il 7 aprile si terrà l’udienza davanti alla Corte d’assise d’appello di Venezia in un procedimento che vede coinvolti Vanessa Ballan e Bujar Fandaj. Durante l’udienza, si discuterà del ricorso presentato, mentre Bujar Fandaj sostiene di essere stato aggredito e punta a ottenere il riconoscimento della provocazione. La data è stata fissata e il procedimento è in fase di discussione.

RIESE - La data da fissare in calendario è il prossimo 7 aprile, giorno in cui inizierà la discussione del ricorso davanti alla Corte d’assise d’appello di Venezia di Bujar Fandaj, il 41enne artigiano di origine kosovara condannato all’ergastolo per l’omicidio di Vanessa Ballan, uccisa a coltellate nella sua casa di Riese il 19 dicembre del 2023. Difeso dalle avvocate Chiara Mazzoccato e Daria Bissoli, il killer punta a riscrivere la verità processuale partendo da due fattori cardine: l’eliminazione dell’aggravante della premeditazione ma soprattutto il riconoscimento della provocazione. Bujar Fandaj, infatti, ha sempre sostenuto di essere stato aggredito da Vanessa Ballan e di aver reagito. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Vanessa Ballan, Bujar Fandaj in appello: «Mi ha aggredito». Il killer punta al riconoscimento della provocazione Articoli correlati Sora, 17enne aggredito fuori scuola: “Mi ha puntato un coltello alla gola e mi ha minacciato”A poche ore dal decesso del 19enne di La Spezia, morto ieri dopo aver ricevuto una coltellata da un compagno di scuola, preoccupa la notizia che... Appello Fandaj: 7 aprile, la difesa nega la premeditazioneIl 7 aprile si terrà il processo d’appello per Bujar Fandaj, l’uomo accusato di aver ucciso Vanessa Ballan a Riese Pio X. Una selezione di notizie su Vanessa Ballan Temi più discussi: Femminicidio di Vanessa Ballan, fissato l'Appello a Bujar Fandaj; Riese: femminicidio Vanessa Ballan, fissato l’appello per Bujar Fandaj; Vanessa Ballan, chi è il fermato per l’omicidio Fandaj Bujar: su Instagram la foto dell'autostrada per la Slovenia; Vanessa Ballan, Bujar Fandaj in appello: Mi ha aggredito. Il killer punta al riconoscimento della provocazione. Vanessa Ballan, Bujar Fandaj in appello: «Mi ha aggredito». Il killer punta al riconoscimento della provocazioneRIESE - La data da fissare in calendario è il prossimo 7 aprile, giorno in cui inizierà la discussione del ricorso davanti alla Corte d’assise d’appello di ... ilgazzettino.it Omicidio di Vanessa, Bujar Fandaj resta in carcere: le sue avvocate rinunciano al ricorso al RiesameTreviso, 11 gennaio 2024 – Bujar Fandaj resta in carcere. Le legali dell'artigiano 41enne di origine kosovara accusato dell'omicidio di Vanessa Ballan, uccisa a Riese Pio X (Treviso) il 19 dicembre ... ilrestodelcarlino.it