L’omicidio di Pietro Sanua, avvenuto cinque anni fa, rimane un cold case nonostante le indagini abbiano confermato alcune piste, tra cui quella calabrese e il coinvolgimento di Ferraro. Suraci è uno dei soggetti al centro delle indagini, che continuano a cercare risposte definitive. La vicenda evidenzia le difficoltà di risolvere un caso complesso, con le indagini ancora aperte e nessuna soluzione definitiva.

Milano – Cinque anni sono serviti a mettere punti fermi. A confermare piste investigative già emerse nei primi giorni. A puntellare l’ipotesi che Pietro Sanua sia stato ucciso su mandato di Gaetano Suraci (deceduto nel 2005), che il collaboratore di giustizia Saverio Morabito ha descritto come “uno ’ndranghetista sfegatato” che “non sopportava di essere sfidato o preso in giro”. A comporre la cornice di un delitto che i referenti delle ’ndrine egemoni della zona non possono non aver autorizzato. Eppure il quadro d’insieme continua a mancare. O meglio: la spinta investigativa di Antimafia e Squadra mobile si è scontrata con l’inesorabile scorrere del tempo e coi ricordi sfocati (o in alcuni casi non confermati) di alcuni pentiti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio di Pietro Sanua: Suraci, la pista calabrese e le indagini su Ferraro. Ma rimane un cold case

Omicidio del Conte Fumo, un cold case lungo 34 anni: arriva la condanna per Pino CaminitiDopo 34 anni, si conclude con una condanna l’omicidio del Conte Fumo, un caso rimasto irrisolto per lungo tempo.

Leggi anche: Rho, due ordinanze cautelari annullate per il cold case dell'omicidio di Nicola Vivaldo

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Omicidio di Pietro Sanua: Suraci, la pista calabrese e le indagini su Ferraro. Ma rimane un cold case.

Omicidio di Pietro Sanua: Suraci, la pista calabrese e le indagini su Ferraro. Ma rimane un cold caseIl sindacalista fu ucciso con una fucilata a Corsico il 4 febbraio 1995. Il litigio con l’uomo dei clan, la Thema Ferrari e le parole dei pentiti. La Dda chiede l’archiviazione: Non si può arrivare a ... msn.com

Sarà processato per omicidio volontario Pietro Cascarino, accusato di avere travolto il 16enne Luigi Petrella a Mondragone e di averlo lasciato agonizzante a terra. - facebook.com facebook