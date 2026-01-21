Omicidio del Conte Fumo un cold case lungo 34 anni | arriva la condanna per Pino Caminiti

Dopo 34 anni, si conclude con una condanna l’omicidio del Conte Fumo, un caso rimasto irrisolto per lungo tempo. L’inchiesta Doppia Curva, che ha coinvolto i vertici ultrà di Inter e Milan, ha portato alla soluzione di questa vicenda giudiziaria. Pino Caminiti è stato condannato, chiudendo un capitolo importante nella storia delle indagini italiane.

Milano, 21 gennaio 2026 – La maxi-inchiesta Doppia Curva che ha decapitato i vertici ultrà di Inter e Milan ha risolto anche un cold case. Dopo 34 anni è stato risolto uno dei grandi omicidi rimasto senza colpevoli: l'uccisione di Fausto Borgioli, per tutti "Fabrizio" uomo ritenuto vicino a Francis Turatello, massimo protagonista della ma la milanese degli anni '70, assieme a Renato Vallanzasca e ad Angelo Epaminonda. Il killer, Pino Caminiti, il re dei parcheggi di San Siro è stato condannato, in primo grado, a 22 anni dalla Corte d'Assise.

