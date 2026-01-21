Omicidio del Conte Fumo un cold case lungo 34 anni | arriva la condanna per Pino Caminiti

Da ilgiorno.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo 34 anni, si conclude con una condanna l’omicidio del Conte Fumo, un caso rimasto irrisolto per lungo tempo. L’inchiesta Doppia Curva, che ha coinvolto i vertici ultrà di Inter e Milan, ha portato alla soluzione di questa vicenda giudiziaria. Pino Caminiti è stato condannato, chiudendo un capitolo importante nella storia delle indagini italiane.

Milano, 21 gennaio 2026 – La  maxi-inchiesta Doppia Curva che ha decapitato i vertici ultrà di Inter e Milan ha risolto anche un cold case. Dopo 34 anni è stato risolto uno dei grandi omicidi rimasto senza colpevoli: l’uccisione di Fausto Borgioli, per tutti “Fabrizio” uomo ritenuto vicino a Francis Turatello, massimo protagonista della ma la milanese degli anni ‘70, assieme a Renato Vallanzasca e ad Angelo Epaminonda. Il killer, Pino Caminiti, il re dei parcheggi di San Siro è stato condannato, in primo grado, a 22 anni dalla Corte d’Assise. Inchiesta curve: il gestore dei parking intorno allo stadio pagava la “tassa della tranquillità” agli ultras L’intercettazione del 2020. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

omicidio del conte fumo un cold case lungo 34 anni arriva la condanna per pino caminiti

© Ilgiorno.it - Omicidio del Conte Fumo, un cold case lungo 34 anni: arriva la condanna per Pino Caminiti

Leggi anche: Omicidio Pellicane, cold case chiuso dopo 21 anni: in carcere tre esponenti della mafia di Villabate

Leggi anche: La settimana di Dossier: venduto il cinema Astoria, i retroscena del cold case risolto dopo 22 anni

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Omicidio del Conte Fumo, un cold case lungo 34 anni: arriva la condanna per Pino Caminiti.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.