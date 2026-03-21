Una lite tra stranieri finisce in tragedia | omicidio nella notte al bivio di Olmo

Una lite tra due stranieri si è conclusa con un omicidio nella notte al bivio di Olmo, in provincia di Arezzo. L’incidente si è verificato intorno alle ore notturne, coinvolgendo due uomini che hanno avuto un confronto acceso. La polizia intervenuta sul posto ha trovato un uomo privo di vita, mentre l’altro è stato arrestato. Indagini in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Arezzo, 21 marzo 2026 – Una lite finisce in tragedia con u n omicidio che so è verificato nella notte all’altezza del bivio di Olm o. Un giovane è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco alla gola. Subito dopo si è scatenata una caccia all’uomo da parte delle forze dell’ordine che si è conclusa con l’arresto di quello che dovrebbe essere l’aggressore. Non si conoscono i motivi alla base della lite che ha scatenato la tragedia. I giovani coinvolti dovrebbero essere tutti di origine straniera, forse albanesi. Il giovane fermato lavorava in un ristorante della zona. Durante la notte le forze dell’ordine, sono intervenute per i rilievi. Allo snodo di Olmo la presenza della polizia, mentre nella caccia all’uomo sono stati coinvolti anche i carabinieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una lite tra stranieri finisce in tragedia: omicidio nella notte al bivio di Olmo Articoli correlati Leggi anche: Roma, omicidio dopo una lite tra stranieri in zona Cornelia: due i fermati Paura a Roma, uomo muore accoltellato: lite davanti al supermercato finisce in tragedia, due fermi per omicidioUna lite finisce in tragedia a Cornelia, nel quadrante nord ovest della capitale. Una raccolta di contenuti su Una lite tra stranieri finisce in... Argomenti discussi: Una lite tra stranieri finisce in tragedia: omicidio nella notte al bivio di Olmo. Quattro risse in due giorni, una lite finisce a cazzotti sul Ponte NapoleonicoPontedera, cinque episodi con protagonisti giovani tra domenica e martedì. Interventi delle volanti della polizia in via Fiumalbi, via Saffi e Villaggio Gramsci ... msn.com Lite tra stranieri vicino alle autolinee finisce a bottigliateUn camerunense ferito alla testa, finisce in ospedale. A suo dire l'aggressore era ubriaco, ma è scappato prima dell'arrivo della Polizia ... latinaoggi.eu