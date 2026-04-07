Omicidio in macelleria la Polizia indaga sul movente | ascoltato in questura il sospettato Il cadavere trovato dietro al bancone

Nella notte tra lunedì e martedì, una lite violenta tra due persone in una macelleria si è conclusa con un omicidio. Il corpo della vittima, un uomo di 45 anni di origine marocchina, è stato trovato dietro al bancone del negozio. La Polizia ha avviato le indagini e ha ascoltato il sospettato in questura. Al momento non sono stati resi noti dettagli sul movente dell'aggressione.

A dare l'allarme è stato il 35enne, anche lui ferito. Aveva delle ferite alle braccia. Medicato al pronto soccorso, è stato poi portato in questura per l'interrogatorio Cosa c'è dietro la furiosa lite, sfociata in sangue, scoppiata nel cuore della notte tra lunedì e martedì e costata la vita ad un marocchino di 45 anni? Sull'episodio sono in corso le indagini degli agenti della Squadra Mobile di Forlì, che martedì hanno ascoltato in questura il sospettato dell'omicidio, un connazionale di 35 anni già noto alle forze per precedenti legati al mondo degli stupefacenti. Il delitto si è consumato intorno alle 2... 🔗 Leggi su Forlitoday.it Choc al moletto Nazario Sauro, cadavere di una donna trovato in mare: indaga la poliziaIl cadavere di una donna di 63 anni è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco intorno alle 15. Omicidio Bakal: autopsia rivela farmaci compromissero la difesa della vittima, indaga il ruolo del sospettato Uskokovic.L’autopsia sul corpo di Momcilo Bakal, ritrovato dopo otto anni in una fossa nei pressi di Torino, rivela che l’uomo è stato ucciso dopo aver assunto... Temi più discussi: Morte del macellaio Montanari: Non mi parlò di suicidio ma di omicidio; Omicidio in una macelleria in via Ravegnana, ucciso a coltellate; L'irruzione in macelleria, poi la raffica di spari: ferito un ragazzo; Caso Pierina, interrogati in Procura Loris Bianchi e la moglie. Forlì, omicidio in una macelleria halal: un 45enne ucciso a coltellate, fermato un uomo di 30 anniLe indagini della polizia: l'uomo fermato è lo stesso che ha lanciato l'allarme. Il titolare non era presente all'interno dell'attività ... corrieredibologna.corriere.it Forlì, l’omicidio in macelleria: l’arrivo della Polizia e il corpo esanime dietro al banconeOmicidio in macelleria a Forlì. L’allarme è stato dato verso le 3 di questa notte. Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti hanno forzato la ... corriereromagna.it I legali degli imputati per l’omicidio di Luciano Muttoni parlano di infanzie spezzate, soggiorni in comunità e dipendenze. Sentenza attesa il 20 aprile - facebook.com facebook Quando una ragazza decide di impegnarsi in politica il giorno dell’omicidio di Paolo Borsellino fa una scelta di vita.Ogni giorno contro ogni mafia.Questa è la @GiorgiaMeloni che conosco da quando era una giovane politica. E le sono vicino quando qualcuno x.com