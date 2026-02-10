Omicidio Bakal | autopsia rivela farmaci compromissero la difesa della vittima indaga il ruolo del sospettato Uskokovic

L’autopsia sul corpo di Momcilo Bakal, trovato dopo otto anni in una fossa vicino a Torino, mostra che la vittima è stata uccisa mentre era sotto l’effetto di farmaci che ne hanno ridotto le capacità di reagire. Gli investigatori cercano di capire quale ruolo abbia avuto il sospettato Uskokovic in questa morte.

L’autopsia sul corpo di Momcilo Bakal, ritrovato dopo otto anni in una fossa nei pressi di Torino, rivela che l’uomo è stato ucciso dopo aver assunto farmaci che ne hanno compromesso le capacità di difesa. La scoperta, avvenuta in un campo del quartiere Villaretto, apre nuovi interrogativi sulle circostanze della sua scomparsa e sul ruolo di Milan Uskokovic, principale sospettato che però continua a negare le accuse. Otto anni di silenzio spezzati dall’analisi medico-legale. Il corpo di Momcilo Bakal, residente a Mappano e titolare di un’azienda di legname a Leini, è stato finalmente restituito alla luce, ma le risposte che cercavano gli investigatori sono tutt’altro che complete.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Bakal Uskokovic

Ultime notizie su Bakal Uskokovic

