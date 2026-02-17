Choc al moletto Nazario Sauro cadavere di una donna trovato in mare | indaga la polizia

Una donna di 63 anni è stata trovata senza vita in mare al moletto Nazario Sauro, probabilmente affogata dopo essere caduta in acqua. La polizia sta cercando di capire cosa sia successo, mentre i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo con i sommozzatori nel pomeriggio. La donna si trovava vicino alla banchina quando è stato segnalato il ritrovamento.

Il cadavere di una donna di 63 anni è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco intorno alle 15.30 di oggi, martedì 17 febbraio, al moletto Nazario Sauro, a poche decine di metri dallo Scoglio della Regina. A notare il corpo senza vita della donna sono stati alcuni passanti che hanno subito dato l'allarme alla centrale unica delle emergenze. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia e l'ambulanza con il medico della Misericordia di Livorno, che non ha potuto far altro che constatare il decesso. Secondo quanto raccolto sul momento sulla spalletta sarebbero stati trovati gli effetti personali della donna, la borsa e la giacca.