Bjarne Riis | Il ritiro di Simon Yates? Una cosa senza senso qualcuno si è sentito preso in giro

Bjarne Riis commenta il ritiro di Simon Yates, ritenendolo privo di senso e sospettando motivazioni nascoste. Secondo Riis, potrebbe esserci stato un conflitto interno o una sensazione di essere stati presi in giro, anche se le ragioni ufficiali rimangono poco chiare. La sua analisi suggerisce che il gesto di Yates potrebbe nascondere motivazioni più profonde rispetto a quanto comunicato pubblicamente.

Per Bjorne Riis il ritiro improvviso e senza apparente senso da parte di Simon Yates cela motivazioni precise, anche eventuali contrasti interni: "La sensazione è che qualcuno si sia sentito preso in giro per qualcosa. Non ha senso: quel ragazzo ha appena vinto il Giro d'Italia e la Visma ora ne esce ridimensionata". 🔗 Leggi su Fanpage.it

