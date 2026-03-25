La Polizia di Stato ha sequestrato oltre due chili di sostanza stupefacente all’interno di un appartamento utilizzato come deposito. Le forze dell’ordine hanno individuato un covo di stoccaggio, con valigie e borse pronti a essere utilizzate per il trasporto delle sostanze. Tre persone sono state arrestate nell’ambito dell’operazione.

Oltre due chili di sostanza stupefacente, pronti per essere distribuiti sul mercato, sono stati scoperti dalla Polizia di Stato all’interno di un appartamento che era stato trasformato in una base di stoccaggio per la droga. Gli agenti del Commissariato di polizia Romanina hanno identificato un canale di approvvigionamento e distribuzione, riconducibile a tre uomini italiani di età compresa tra i 44 e i 63 anni. Questi individui sono ora gravemente indiziati del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La ricostruzione dell’intera filiera è iniziata grazie ai movimenti sospetti di uno dei soggetti, che hanno consentito di risalire, a catena, agli altri coinvolti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: oltre 2 kg droga pronti a partire in valigie e borse da covo di stoccaggio, tre arresti

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