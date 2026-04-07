Oltre la Luna | il piano di Trump per una base fissa e Marte

Il presidente ha incontrato l’equipaggio di Artemis II dopo il sorvolo lunare, dichiarando che questa missione rappresenta un passo importante verso il ritorno sulla Luna e l’esplorazione di Marte. Sono stati annunciati piani per stabilire una base fissa sulla Luna e per futuri viaggi verso il pianeta rosso. Nessuna data ufficiale è stata comunicata per queste iniziative, che fanno parte di un progetto più ampio di esplorazione spaziale.

Il presidente Donald Trump ha salutato l’equipaggio di Artemis II dopo il completamento del sorvolo lunare, annunciando che tale impresa apre il cammino per un imminente ritorno sulla superficie della Luna e successivi viaggi verso Marte. L’operazione, che ha protagonisti 3 astronauti statunitensi e un membro canadese, ha permesso di superare il record di distanza massima raggiunta dalla Terra. Attualmente i quattro professionisti dello spazio stanno affrontando un tragitto di quattro giorni per rientrare a casa. Il capo dello Stato ha espresso un profondo senso di orgoglio per l’intera nazione, sottolineando come l’impresa abbia generato ispirazione a livello globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oltre la Luna: il piano di Trump per una base fissa e Marte SpaceX sposta l’attenzione da Marte alla Luna: il piano di Elon Musk per una città lunareElon Musk ha annunciato che SpaceX darà priorità alla costruzione di una “self-growing city” sulla Luna, mettendo Marte in secondo piano. «Riprenderci la Luna e sbarcare su Marte: l’obiettivo di Trump è quello della Nasa»Il numero uno dell’Agenzia spaziale Jared Isaacman : «Sul nostro satellite servirà una presenza stabile. Temi più discussi: Lancio Artemis II riuscito: l'equipaggio è in viaggio verso la Luna; Con Artemis II l'umanità tornerà oltre l'orbita terrestre bassa, verso la Luna per continuare a scrivere la storia; Artemis II: viaggio oltre la Luna e rientro atmosferico più estremo di sempre; Artemis 2, verso la Luna il vettore che riporta l'umanità nello spazio. La missione Artemis II compie il Flyby intorno alla Luna VIDEOE' stato il giorno della Luna, il più atteso della missione Artemis II, con il superamento del record della massima distanza dalla Terra mai raggiunta da un veicolo spaziale con un equipaggio: il pass ... ansa.it Con Artemis II l'umanità tornerà oltre l'orbita terrestre bassa, verso la Luna per continuare a scrivere la storiaDopo diversi rinvii e una riconfigurazione dell'intero programma, quattro astronauti sono pronti a tornare dove non andiamo da oltre mezzo secolo ... wired.it IT-Wallet si allarga: oltre 200 documenti pronti ad arrivare sui nostri smartphone x.com L’Agro oltre i confini: perché il giornalismo batte la politica. Aurora Torre si racconta. «Resto a Telenuova per essere voce di chi non ne ha. Un solo Comune mi starebbe stretto». Il richiamo della politica è arrivato forte, trasversale, da destra e da sinistra. Ma p - facebook.com facebook