SpaceX sposta l’attenzione da Marte alla Luna | il piano di Elon Musk per una città lunare

Elon Musk ha annunciato che SpaceX cambierà rotta e si concentrerà sulla costruzione di una città sulla Luna. L’obiettivo è creare una “self-growing city” che possa diventare un insediamento stabile e autonomo. Intanto, il progetto su Marte passa in secondo piano. Musk ha spiegato che la priorità ora è sviluppare una presenza umana più vicina alla Terra.

Elon Musk ha annunciato che SpaceX darà priorità alla costruzione di una "self-growing city" sulla Luna, mettendo Marte in secondo piano. L'obiettivo è costruire un insediamento lunare autosufficiente in meno di 10 anni.

