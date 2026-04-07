Oltre i banchi | al via il percorso formativo per una scuola realmente inclusiva

Un ciclo di quattro incontri per offrire strumenti concreti a insegnanti, educatori e famiglie. Si parte domani 9 aprile con il primo appuntamento Prende il via il progetto "Oltre i banchi - Emozioni e strategie per una scuola realmente inclusiva", un percorso di formazione e confronto pensato per rafforzare le competenze della comunità educante sul tema dell'inclusione. L'iniziativa, frutto della collaborazione tra Tma - Terapia multisistemica in acqua, cooperativa sociale L'Ala, Comune di Latiano, istituto comprensivo di Latiano e Comune di Oria, si propone di creare una rete educativa più consapevole e preparata ad affrontare le sfide dell'inclusione scolastica. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Oltre il tabù, al via il percorso formativo che affronta il tema del fine vitaIn un’epoca in cui il tema della morte è spesso evitato o considerato un tabù, nasce un’iniziativa formativa che invita a riflettere sul fine vita e...

La legalità tra i banchi di scuola: al via il nuovo percorso negli istituti della provincia di CasertaIl primo incontro a Capua con Anna Ida Capone, presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati sottosezione di Santa Maria Capua Vetere e l’avv.

Temi più discussi: Oltre i banchi, in corsia tra i malati. La lezione di umanità degli studenti; Borgonovo, la Fiera dell'Angelo al via con oltre 200 banchi; La polizia locale tra i banchi. Spaccio, rischi e conseguenze. Gli studenti a lezione di legalità; Il riordino del mercato applaudito dagli ambulanti: Sarà più attraente.

Artisti in classe: oltre i banchi. Dalla scuola al palcoscenicoLa musica è libertà, qualcosa che ti accompagna per tutta la vita e che puoi usare per esprimerti. Nella nostra scuola la musica riveste un ruolo molto importante, perché il nostro è un istituto ad ... lanazione.it

La lezione dei bambini. Dai banchi al palcoscenico. Oltre quattromila studenti in due veri spettacoli liriciLe prime scuole sono già partite. Da qui a giugno saranno 71 a farlo da Monza, Lentate sul Seveso, Agrate Brianza, Cesano Maderno, Muggiò, Nova Milanese, Besana in Brianza, Seregno, Lesmo, Triuggio, ... ilgiorno.it

Dopo oltre 10 anni di chiusura, a Siracusa riapre la scuola comunale di musica “Giuseppe Privitera”. Presentazione del progetto al Teatro Massimo comunale #Cultura - facebook.com facebook

Cresce l’IA che agisce oltre a creare. Ma non mancano rischi per la sicurezza x.com