Durante un'operazione di controllo straordinario in una zona universitaria, gli agenti di polizia hanno fermato 123 persone e arrestato due soggetti accusati di detenzione di sostanze stupefacenti con l’accusa di spaccio. L’attività si è svolta nel quadro di un intervento volto a verificare il rispetto delle normative e a garantire la sicurezza nel quartiere.

Il primo intervento è scattato intorno alle ore 14:00 in via Petroni, dove due poliziotti in borghese hanno notato un cittadino tunisino che, intuendo di essere osservato, ha inforcato una bicicletta nel tentativo di dileguarsi tra la folla. Gli agenti lo hanno bloccato e sottoposto a perquisizione, sequestrando 13 grammi di cocaina già suddivisi in 25 dosi pronte per la vendita. Il secondo arresto è avvenuto in Piazza Scaravilli, dove un cittadino gambiano di 17 anni ha commesso l'errore fatale di scambiare due agenti in borghese per potenziali acquirenti. Il giovane si è avvicinato ai poliziotti proponendo l'acquisto di hashish; una volta colto in flagranza, ha tentato la fuga a piedi, ma è stato raggiunto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Droga in zona universitaria: la polizia arresta due pusher

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