Olly ‘Tutta vita’ ottiene l’ottavo disco di platino

L'album 'Tutta vita' di Olly ha raggiunto l'ottavo disco di platino secondo i dati FIMINiq Italia. Si tratta di un riconoscimento che conferma il successo commerciale del progetto discografico, che ha ottenuto alte vendite nel corso dell'ultimo periodo. La certificazione arriva dopo mesi di diffusione delle tracce e della promozione associata all'album.

L’album ‘Tutta vita’ di Olly ottiene l’ottavo disco di platino FIMINiq Italia confermandosi un successo senza precedenti: dalla sua uscita, il 25 ottobre 2024, non è mai uscito dalla Top 10 della classifica FIMI e ha totalizzato 24 certificazioni complessive, di cui 22 dischi di platino e 2 dischi d’oro. Con oltre due milioni di copie certificate e un miliardo di streaming solo nel 2025, il successo del vincitore del Festival di Sanremo 2025 è stato confermato anche dal live: nel corso del 2025 e del 2026 Olly è stato protagonista di una lunga serie di concerti tutti sold out tra club (Lo rifarò, lo rifaremo Tour), palazzetti (Tutta Vita... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Unboxing Olly - CD Tutta Vita (Sempre)

OLLY da record. Otto dischi di platino per TUTTA VITADalla sua uscita non è mai uscito dalla Top 10 della classifica FIMI e ha totalizzato 24 certificazioni complessive, di cui 22 dischi di platino e 2 dischi d’oro. Il disco ha stabito il record dell’al ... newsic.it

Olly chiude il Tutta Vita Tour con 13 date sold out: il gran finale a GenovaSi è concluso a Bari il tour nei palazzetti italiani. Olly sarà allo stadio Ferraris, per la prima volta aperto alla musica dopo 21 anni. notiziemusica.it