Olly ’Tutta la vita’ scorre sul palco Melodia e hip-hop mix che travolge

Il concerto di Olly alla Vitrifrigo Arena si terrà domani sera alle 21. L’artista presenta il suo spettacolo “Tutta la vita” sul palco, mescolando melodie e elementi di hip-hop. L’evento, annunciato un anno fa, è stato immediatamente sold out, esaurendo i biglietti in poche ore. La serata promette di essere un momento intenso e coinvolgente per i fan.

E’ uno di quei fenomeni inspiegabili agli osservatori di eventi musicali. Eppure il concerto di Olly (in programma domani sera alla Vitrifrigo Arena ora 21), è andato esaurito nel giro di poche ore dall’annuncio esattamente un anno fa. Niente male per un esordiente che aveva appena vinto Sanremo e che non poteva contare, come certi big, sullo zoccolo duro dei fan storici. Ma oggi il mercato della musica leggera è questo. E dunque eccolo Olly, al secolo Federico Olivieri, classe 2001 da Genova, la città dei cantautori. E lui, figlio di un avvocato e di una giudice, studi classici al conservatorio, il vincitore dello festival di sanremo 2025 con "Balorda Nostalgia", presentarsi sul palco della Vitrifrigo Arena con il suo spettacolo " Tutta la vita tour ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

