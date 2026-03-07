Olly riparte da Jesolo con il suo Tutta vita tour 2025-2026

Olly inizia il suo Tutta vita tour 2025-2026 a Jesolo, con un concerto al Palazzo del Turismo. Sono 13 le tappe in Italia, tutte esaurite, che si aggiungono ai sette concerti già sold out dello scorso autunno. La tournée proseguirà in diverse città del paese, confermando il successo riscosso finora.

Milano, 7 mar. (askanews) – Riparte dal Palazzo del Turismo di Jesolo il Tutta vita tour 2025-2026, che porterà Olly a esibirsi nelle principali città italiane con 13 appuntamenti tutti sold out, che si aggiungono ai 7 live sold out dello scorso autunno. A seguire, Olly si esibirà quest’estate nelle 5 date de Il gran finale con tre concerti sold out allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, e due date evento al Rock in Roma all’Ippodromo delle Capannelle, già sold out, e alla Reggia di Caserta. Reduce da un anno straordinario e dopo il successo delle prime date nei palazzetti del 2025, Olly torna sui palchi che lo hanno accolto con entusiasmo, pronto a riabbracciare il suo pubblico con un tour – organizzato da Magellano Concerti – che ha registrato il tutto esaurito in tempi record, confermando il legame sempre più forte con la sua gente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Album e singoli più venduti nel 2025: Olly batte tutti con "Tutta vita (sempre)" e "Balorda nostalgia"

