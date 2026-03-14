Napoli imbattuto al Maradona da 24 partite | record vicino

Il Napoli ha mantenuto l’imbattibilità al Maradona per 24 partite consecutive. Il record di partite senza sconfitte sul proprio campo si avvicina, dimostrando la solidità della squadra davanti ai propri tifosi. La squadra ha ottenuto risultati positivi in tutte le ultime uscite casalinghe, confermando il Maradona come uno degli stadi più complicati per le avversarie.

Il Maradona continua a essere uno dei campi più difficili del campionato. Il Napoli arriva alla sfida contro il Lecce con una serie impressionante: 24 partite consecutive senza sconfitte davanti ai propri tifosi. L’ultimo ko interno risale all’8 dicembre 2024. Da allora gli azzurri hanno costruito una striscia che dura da oltre 440 giorni e che racconta molto della solidità della squadra di Antonio Conte. In questa stagione il rendimento casalingo è stato ancora più significativo: 13 partite giocate al Maradona senza perdere. Un dato che potrebbe crescere ulteriormente proprio contro il Lecce. Per l’allenatore azzurro la partita ha anche un valore statistico. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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