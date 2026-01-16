Come Bruno Mars ha battuto il record di biglietti venduti in 24 ore nel mondo | 2,1 milioni e sold out a Milano

Bruno Mars ha stabilito un nuovo record di vendite in 24 ore, con 2,1 milioni di biglietti venduti in tutto il mondo e un sold out a Milano. Il suo

Il "The Romantic Tour" di Bruno Mars potrebbe diventare uno dei tour più importanti ed economicamente più fruttuosi degli ultimi anni: lo testimoniano i 2,1 milioni di biglietti venduti nelle prime 24 ore. Come sono andate le vendite in Italia e la doppia data a San Siro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

