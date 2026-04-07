Oikos la Uil | Vigileremo sui 14 licenziamenti

In un comunicato diffuso dalla Uil, si annuncia che l'organizzazione seguirà attentamente la vicenda dei 14 licenziamenti annunciati da un’azienda locale. La sigla sindacale ha dichiarato di sostenere i lavoratori coinvolti, precisando che coloro che decideranno di non accettare il licenziamento avranno diritto a rimanere e saranno tutelati. La vicenda riguarda un’azienda di Cesena, e la Uil ha ribadito il proprio impegno nel monitorare da vicino la situazione.

Cesena, 7 aprile 2026 – “Stiamo dalla parte dei lavoratori. Chi rifiuterà di andarsene dovrà restare e sarà tutelato”. E netta la posizione della Uil, per bocca del segretario Paolo Manzelli, sull’accordo che alla Oikos di Gatteo mette nero su bianco (sottoscritto dalla nuova proprietà, da Confindustria Romagna, dalle rappresentanze sindacali interne, e da Cgil, Cisl e Uil) un esubero di 14 persone - 3 operai, 5 quadri, 6 impiegati - previsto nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo richiesto da San Marco Group, il gruppo veneto che è subentrato dopo il fallimento del fondatore Claudio Balestri. "Non ci sarà alcun licenziamento unilaterale da parte dell’azienda”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Oikos, la Uil: “Vigileremo sui 14 licenziamenti” Oikos, ecco il piano degli esuberi. Un anno per 14 licenziamentiSe non intendono fare opposizione resteranno nei ranghi, ma la possibilità di lasciare l’azienda si fa concreta per 14 - definiti esuberi - degli... Leggi anche: Ex Ilva, emergenza nell’indotto. Semat Sud avvia 218 licenziamenti. UIL e FENEAL UIL: “Ritirare la procedura e attivare subito tutele straordinarie per i lavoratori”