Ex Ilva emergenza nell’indotto Semat Sud avvia 218 licenziamenti UIL e FENEAL UIL | Ritirare la procedura e attivare subito tutele straordinarie per i lavoratori

Tarantini Time Quotidiano Si aggrava ulteriormente la crisi occupazionale dell’indotto dell’ex Ilva. La Semat Sud, azienda attiva da oltre vent’anni nelle attività di manutenzione e risanamento all’interno dello stabilimento siderurgico di Taranto, ha formalmente avviato lo scorso 15 dicembre 2025 una procedura di licenziamento collettivo che coinvolge 218 lavoratori, annunciando la cessazione delle attività. La vertenza è stata affrontata oggi nel corso del tavolo istituzionale convocato dalla Regione Puglia, alla presenza degli assessori competenti, dei tecnici regionali, dell’azienda e delle organizzazioni sindacali. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

È iniziato il procedimento di licenziamento collettivo per 218 lavoratori di Semat Sud, azienda dell’indotto dell’Ilva di Taranto.

A Taranto, fuori dallo stabilimento siderurgico, si è riunita un'assemblea di 218 lavoratori di Semat Sud, coinvolti in un licenziamento collettivo avviato nelle scorse settimane.

